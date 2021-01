<span style='text-decoration: underline;'>JS Kabylie</span>:<br><span style='color:red;'>Bouzidi : «Si on ne veut plus de moi, je suis prêt à partir»</span>

Bouzidi : «Si on ne veut plus de moi, je suis prêt à partir»

L’entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Youcef Bouzidi, désigné fin novembre en remplacement du Tunisien Yamen Zelfani, a indiqué vendredi qu’il était prêt à quitter son poste, si la direction songe à désigner un autre technicien à sa place.

«Nous avons réalisé d’excellents résultats depuis mon arrivée. S’il y a un autre technicien qui sera engagé prochainement, je suis prêt à faire mes valises et m’en aller. J’ai lu dans la presse que la direction est en train de nouer des contacts avec un entraîneur étranger. J’ai parlé avec le président Chérif Mellal, mais il a démenti cette information», a déclaré Bouzidi sur les ondes de la radio nationale. La presse a fait état d’une approche entre la direction de la JSK et l’entraîneur français Denis Lavagne (56 ans), passé notamment par le CS Constantine (2018-2019). Depuis l’arrivée de Bouzidi à la barre technique des «Canaris», la JSK semble retrouver son équilibre après un début de saison difficile, en alignant quatre matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le club kabyle s’est imposé jeudi au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou face à l’AS Aïn M’lila (1-0), en match comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat. «J’ai demandé au président d’apporter un démenti officiel, mais il ne l’a pas fait. Il est libre de son choix», a-t-il ajouté. Bouzidi avait déjà eu à diriger la JSK, lors de la saison 2017-2018, au terme de laquelle le club a réussi à se maintenir miraculeusement, et atteindre la finale de la Coupe d’Algérie, perdue face à l’USM Bel-Abbès (1-2). Au classement général, la JSK pointe à la 8e place avec 9 points, à deux longueurs du podium. Les coéquipiers de Walid Bencherifa, engagés en Coupe de la Confédération (CAF), accueillera l’USM Alger, lundi 11 janvier, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1.