<span style='text-decoration: underline;'>A.G élective de la ligue d’Oran d’athlétisme</span>:<br><span style='color:red;'>Brahim Ammour réélu </span>

Après l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue une semaine avant l’assemblée élective, celle-ci a confirmé la confiance pour un nouveau mandat de monsieur Brahim Ammour.

La ligue d’athlétisme d’Oran a depuis l’élection de Ammour Brahim, donné un nouvel élan positif et lors du

mandat passé, plusieurs activités sportives nationales ont été organisées a Oran où on a constaté un groupement de tous les anciens athlètes oranais qui ont été invités au championnat national junior qui s’est déroulé au stade des castors qui vient d’être mis a la disposition de la ligue. Et ce stade qui semble être bien entretenu par le gérant Habaidia, un ancien champion d’athlétisme qui se donnait corps et âme pour entretenir ce bijou de stade à la joie des utilisateurs. Dans cette assemblée élective, Habaidia est vice président de Ammour Brahim. Ce dernier veut s’entourer de personnes qui peuvent amener plus à la ligue et aux sports. Ainsi, Ammour élu à l’unanimité, aura beaucoup de travail sachant que l’athlétisme a toujours rapporté des médailles à l’Algérie et les J.M 2022 c’est pour bientôt à Oran. On félicite le président et lui souhaitons beaucoup de courage.

Adda.B