<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Brahim Merad: «Le changement en Algérie passe par celui des régions rurales»</span>

Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad, a affirmé mardi à Tadjenanet (wilaya de Mila) que «le changement en Algérie passe par celui des régions rurales».

M. Merad qui a suivi à la bibliothèque de Tadjenanet un exposé sur les projets destinés aux zones d’ombre de Mila, dans le cadre d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya, a qualifié ce qui se produit actuellement dans les zones reculées et rurales de «révolution» s’inscrivant dans le cadre de la «vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de procéder au réaménagement du territoire».

Le même responsable a évoqué, à ce propos, «les centaines et les milliers de chantiers ouverts» dans les régions rurales pour améliorer le cadre de vie des habitants et fournir des emplois à leurs jeunes habitants. Il a estimé, dans ce contexte, que «ces projets feront de ces zones un espace vital qui contribuera au revenu local et national dans le cas où des zones d’activités sont créées dans les communes pour abriter les projets des habitants de zones d’ombre qui soient conformes aux spécificités de leurs régions».

Dans son intervention, M. Merad a également mis l’accent sur la «politique clairvoyante du président de la République vis-à-vis des zones d’ombre qui ont suscité l’intérêt des responsables et des citoyens», relevant que «le Président a toujours abordé la question de ces zones dans tous ses discours y compris durant la période de convalescence en Allemagne, exhortant en particulier les walis à s’intéresser à ces zones laissées par le passé en marge du développement».

Il a considéré, par ailleurs, que tout ce qu’il a constaté à travers ses visites effectuées dans plusieurs wilayas du pays dont celle de Mila représente la 29 ème, «reflète une dynamique jamais connue jusque-là dans ces zones à travers les chantiers engagés pour l’ouverture de routes, de raccordement aux réseaux d’eau potable et autres réseaux et divers autres projets visant l’amélioration des conditions de vie du citoyen dans les divers domaines dont la scolarité et la santé».

«Tout cela contribuera à mettre un terme aux inégalités entre les zones d’ombre et les grandes villes pour parvenir à réconcilier les habitants des zones rurales avec leur environnement en promouvant ce dernier et leur permettre à leur tour de contribuer à son développement». En réponse aux préoccupations de citoyens l’ayant abordé, M. Merad a affirmé que la classification d’une localité en zone d’ombre repose sur le dénombrement des insuffisances qui s’y trouvent en vue d’une prise en charge «progressive» des carences existantes.

Au premier jour de sa visite dans la wilaya, M. Merad a inspecté l’école Saïd Khettat dans la mechta El Ma Labiod dans la commune de Tadjenanet qui a fait l’objet d’une opération d’aménagement, avant d’inaugurer une salle de soins réalisée dans la même mechta dans le cadre du programme de développement communal. Le chargé de mission à la Présidence de la République, poursuivra sa visite par l’inspection de plusieurs projets dans les communes de Chelghoum Laid, Oued Athmania, Sidi Khelifa, Ain Tine et Sidi Merouane.