Brahimi, M’Bolhi et Belaili primés

Les joueurs de la sélection algérienne A’, Yacine Brahimi, Rais M’Bolhi et Youcef Belaili ont été primés dans la Coupe arabe de la Fifa 2021, décrochée par l’Algérie devant la Tunisie (2-0), en remportant respectivement les trophées de meilleur joueur du tournoi (ballon d’or), meilleur gardien (gant d’or) et deuxième meilleur joueur (ballon d’argent).

Le maitre à jouer des Verts, Brahimi s’est illustré en obtenant deux distinctions: celle de meilleur joueur du tournoi (ballon d’or) et celle de meilleur joueur de la finale (soulier d’or). Le joueur d’Al-Rayane (première division qatarie) décroche à cette occasion son deuxième trophée avec l’Algérie après la CAN-2019 en Egypte. De son côté, le capitaine Rais M’Bolhi, décisif tout au long du tournoi en sauvant à plusieurs reprises son équipe, a été élu meilleur gardien du tournoi (gant d’or). M’Bolhi termine le tournoi avec seulement quatre buts encaissés (Egypte 1 but, le Maroc 2 buts et le Qatar 1 but) en six matchs. Pour sa part, Youcef Belaili, auteur d’un but légendaire des 40m face au Maroc en quarts de finale, a obtenu le ballon d’argent du tournoi désignant le 2e meilleur joueur de la Coupe arabe. Le ballon de Bronze est revenu au Qatari Akram Afif. Le trophée de meilleur buteur du tournoi a été décerné au Tunisien Seifeddine Jaziri (Zamalek) avec quatre réalisations.