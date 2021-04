<span style='text-decoration: underline;'>ELIMINATOIRES MONDIAL-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Burkina Faso-Algérie délocalisé au Sénégal</span>

Le match opposant le Burkina Faso à l’Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera domicilié au stade Lat-Dior de Thiès, en raison de la suspension par la Confédération africaine de football (CAF) du stade 4-Août de Ouagadougou pour non-conformité, a rapporté, samedi l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le ministre des Sports.

Le match opposant le Burkina Faso à l’Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera domicilié au stade Lat-Dior de Thiès, en raison de la suspension par la Confédération africaine de football (CAF) du stade 4-Août de Ouagadougou pour non-conformité, a rapporté, samedi l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le ministre des Sports. La rencontre est prévue entre le 11 et le 14 juin, pour le comp te de la 2e journée des éliminatoires du groupe A qui comprend aussi le Niger et Djibouti. « Nous avons reçu une demande de nos frères du Burkina Faso pour pouvoir jouer ici à Dakar et nous avons donné notre accord sans aucun problème », a indiqué le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba à l’agence APS. La suspension du stade du 4-Août de Ouagadougou a touché même les clubs burkinabè, puisque le FC Salitas avait été obligé de recevoir le Jaraaf de Dakar à Porto-Novo, au Bénin en Coupe de la Confédération africaine de football. Les «Etalons» du Burkina Faso se déplaceront pour leur premier match des éliminatoires à Niamey pour rencontrer le «Mena», entre le 5 et le 8 juin, avant de «recevoir » l’Algérie lors de la 2e journée. Quant aux poulains du sélectionneur Djamel Belmadi, ils débuteront les qualifications par la réception de Djibouti, le 5 juin prochain à 19h00 GMT (20h00 heure algérienne) au stade Mustapha- Tchaker de Blida. Le premier de chacun des dix groupes se qualifie pour les barrages, prévus en novembre prochain. Cinq confrontations, en deux manches, seront connues à l’issue d’un tirage au sort, en tenant compte du classement de la Fédération internationale (Fifa), pour désigner les cinq représentants africains en Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre).