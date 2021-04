<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Ligue (tour préliminaire)</span>:<br><span style='color:red;'>CA Bordj Bou Arréridj – MC Oran pour commencer</span>

Le CA Bordj Bou Arréridj accueillera le MC Oran vendredi soir (22h30) en match d’ouverture du tour préliminaire de la Coupe de la Ligue, compétition relancée exceptionnellement cette saison en remplacement de la Coupe d’Algérie de football, annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

Lanterne rouge du championnat avec cinq petits points au compteur, le CABBA tentera d’oublier ses déboires à l’occasion de la réception du MCO qui, en revanche, sous la conduite de l’entraîneur Kheïreddine Madoui, carbure bien en Ligue 1 et compte bien le confirmer à l’occasion de cette compétition dont le vainqueur final représentera l’Algérie en Coupe de Confédération l’année prochaine. La rencontre CABBA-MCO sera officiée par un trio arbitral dirigé par Gamouh, assisté de Tamrabet et Bouima. Le quatrième arbitre est Brahimi. Le tour préliminaire se poursuivra mardi prochain avec le déroulement des trois autres rencontres, avant l’entame des 8es de finale prévus les 30 avril et 8 mai et qui seront dominés par le derby algérois USMA – MCA.