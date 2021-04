Ça bouge enfin

La campagne de vaccination contre le coronavirus est-elle en train d’amorcer un nouveau virage ? On est tenté de répondre par l’affirmative au vu des derniers développements et au vu des déclarations des différents responsables du secteur de la santé.

Car il faut reconnaître que jusque là, cette campagne a été des plus lentes, puisqu’à ce jour, ce sont beaucoup moins de 1% de la population qui ont été vaccinés. Autant dire un chiffre insignifiant qui reste loin, bien loin des objectifs qu’attendaient aussi bien les professionnels de la santé que la population dans son ensemble. Depuis le premier arrivage du vaccin russe Spoutnik V, en janvier dernier, les choses n’ont jamais pu connaître le décollage espéré, et logiquement la vaccination en a pâti. Et tout cela semblait plus plaider pour une action symbolique qu’une vraie opération efficace pour vacciner le plus de citoyens possible.

Mais en ce début du mois d’avril, les choses évoluent positivement, avec l’arrivage déjà de plus de 364000 doses du vaccin anglo-suedois AstraZeneca. La quantité la plus importante importée jusque là par l’Algérie. Une tendance et un changement de cap, confirmé par le ministre de la sante Abderrahmane Benbouzid, qui assuré qu’il est attendu d’importantes doses de vaccins en ce mois d’avril, ce qui « conduira à une accélération de la campagne en mois de mai.». Le ministre s’est même clairement engagé à ce que tous ceux qui se sont inscrits sur la plateforme de vaccination seront vaccinés, rappelant que 57% l’ont déjà été : «40.000 personnes se sont inscrites sur la plateforme numérique, et nous avons appelé 57% des inscrits. Tous les inscrits sur la plateforme seront vaccinés, au fur et à mesure que les quotas des vaccins arrivent», ajoutant que des instructions claires ont été données aux responsables de cette opération.

Il faut dire qu’une accélération de la vaccination en ce moment précis est plus que souhaitable, surtout que la situation est stable, ne dépassant guère les 140 cas par jour, et que le nombre des atteintes par les nouveaux variants n’est pas très important à ce jour. Quoi qu’il en soit, les jours à venir donneront une idée plus claire sur les développements que connaîtra cette opération. Le président de la République a été très clair, lors du dernier conseil des ministres, où il a instruit le gouvernement sur l’impératif d’augmenter le stock national des vaccins anti Covid-19. Et celà semble être le cas sur le terrain.

Par Abdelmadjid Blidi