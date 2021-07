<span style='text-decoration: underline;'> USM Bel Abbés 0 – CR Belouizdad 2</span>:<br><span style='color:red;'>Ça se complique pour la Mekerra</span>

A peine trois jours de la défaite consommée à Tlemcen, les gars de la Mekerra ont essuyé une quinzième défaite avec une cinquantaine de buts concédés. Personne ne pariait sur ce revers à domicile de dimanche face au dauphin du championnat, le CR Belouizdad de l’entraîneur Manojlovic.

A l’instar de leur mauvaise prestation face au WAT, les camarades de l’ailier Belmokhtar n’ont pas montré une volonté pour tenter de rivaliser avec le Chabab. Pourtant, le club algérois n’est pas au top de sa forme, mais il faut bien préciser que c’était l’USMBA qui était faible. Cette médiocre prestation des gars de la Mekerra a permis au meneur du CRB, Amir Sayoud d’inscrire son premier doublé de la saison (50’ sur pénalty et 81’) même si le second but est douteux pour une position de hors jeu non signalée par l’arbitre Zouaoui. Sayoud vient donc d’égaler le record de 14 buts inscrits en championnat sous les couleurs du CRB. Un chiffre réalisé par le défunt Hocine Benmiloudi durant la saison 1980-1981. Maintenant, et après les 29 rencontres disputées, l’USMBA stagne dans sa 18ème place mais se fait distancer avec cinq longueurs déjà de la quatrième place reléguable occupée par deux équipes le NAHD et le RCR qui totalisent le nombre de 29 points contre les 24 pour l’USMBA. Les protégés de Slimani, critiqué pour son choix des joueurs, iront jeudi prochain chez l’USMA pour une mission presque impossible sauf surprise.

B. Didéne