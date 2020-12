Acculé de toutes parts et réalisant sa sortie de route, le Maroc s’entête, dans un jeu sordide, à vouloir donner un sens à sa lâche agression perpétrée dans la région de Guergaret au Sahara occidental, allant jusqu’à faire dans la désinformation et les fake news, appuyé en cela par ses relais médiatiques corrompus qui se trouvent, encore une fois, et comme par hasard en France. Ainsi et depuis la tenue du 14ème sommet de l’UA, les medias marocains, à commencer par l’agence officielle MAP, se sont évertués à déformer les déclarations du président sud africain Cyril Ramaphosa, lui prêtant des déclarations en totale contradiction avec les positions inébranlables de ce pays depuis le déclenchement du conflit au Sahara occidental.

Face à ce jeu de roublards et d’inconscients, Pretoria a vite réagi, pour remettre le Maroc, sa diplomatie de bas étage et ses medias ainsi que leurs relais, à leur place. Le gouvernement sud africain a encore une fois rappelé que sa position dans ce conflit «reste inchangée et inébranlable », fustigeant de la plus ferme des manières les écrits de la MAP et de France24.news, martelant que «le gouvernement sud-africain s’oppose fermement à ces fake news». Plus encore, le pays de Nelson Mandela a tenu à réaffirmer son appui au « droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental » et considère que : « en tant que tel, l’Afrique du Sud est d’avis que l’Afrique ne sera pas libre tant que l’un des Etats membres de l’Union africaine sera soumis à l’oppression et colonisé ».

La réponse des Sud Africains est sanglante envers un pays qui joue avec le feu en cherchant à faire entrer toute une région dans une phase de déstabilisation aux conséquences dramatiques pour tous les pays. Ce pays pyromane est allé trop loin dans sa politique colonialiste et guerrière qui doit être arrêtée par les instances internationales à commencer par l’ONU, qui ne peut rester silencieuse face aux violations répétées du cessez-le feu perpétrées par le régime du makhzen. Comme il lui devient obligatoire d’enclencher le processus d’auto-détermination du peuple sahraoui tel que souligné par les résolutions internationales et en respect de la charte onusienne.

Les hésitations de l’ONU, observées ces derniers temps, ne font qu’encourager la force colonialiste à dévier chaque jour du droit international et à constituer une menace réelle pour la paix et la stabilité de la région du Maghreb et du Sahel.

Par Abdelmadjid Blidi