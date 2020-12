<span style='text-decoration: underline;'>OUED TLELAT</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de distribution de bavettes dans 19 écoles primaires</span>

Dans le cadre du vaste programme préventif pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid- 19, des bavettes de protection ont été distribuées aux écoliers de la commune de Oued Tlelat.

Cette opération a pour but de permettre aux écoliers de ladite commune de se protéger contre ledit virus en portant les bavettes obligatoirement au niveau des établissements éducatifs et en sortant de chez eux. Ladite action a été chapotée par les services de ladite commune en application du protocole sanitaire de sécurité sanitaire exigé par les services concernés dans les structures éducatives. Cette opération a été concrétisée notamment au niveau de 19 écoles primaires qui relèvent de ladite commune. Il y a eu également la distribution de produits et de matériels de désinfection. Cette opération a été concrétisée suite à un don fait par des bienfaiteurs à ladite commune. Au niveau des écoles, un programme spécial de nettoyage et de désinfection des lieux en continu est mis en place pour assurer une protection maximale des écoliers et du personnel desdites structures. Tous les moyens humains et matériels sont déployés pour le bon déroulement des cours dans les écoles en veillant impérativement au respect du protocole préventif à l’intérieur desdites structures en réduisant le nombre des élèves dans les salles des classes pour maintenir la distanciation sociale. Le but est d’essayer d’atteindre les objectifs voulus en cassant la chaine de contamination pour sortir le pays de cette crise sanitaire qui persiste.

Bekhaouda Samira