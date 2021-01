<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de don de sang à l’ex IGMO</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions de solidarité qui est concrétisé par les différents services au niveau de plusieurs lieux de la wilaya d’Oran, les services de l’association « lala cœur ouvert » ont organisé une campagne de don de sang au niveau de l’université de l’ex IGMO.

Cette opération s’est déroulée en partenariat avec les services de la santé et il y a eu la participation également des étudiants universitaires.

Ces services ont déployé tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement et la réussite de la campagne et essayer, notamment, de collecter le plus de pochettes de sang possible pour aider ceux qui ont besoin de ce liquide vital.

Dans le même cadre, les services de l’association ont signalé que ce genre d’initiative va se multiplier surtout que ce produit vital est d’une grande nécessité pour la vie humaine et que le sang manque dans les services des hôpitaux surtout avec la période de crise sanitaire qu’endure le pays suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui s’est répercutée sur tous les plans ; les campagnes de don du sang ont été suspendues pour des raisons de sécurité sanitaire et de prévention contre ledit virus.

En marge de cette campagne, les services ont également procédé à sensibiliser les citoyens sur l’importance de faire don de leur sang pour aider les malades qui ont grand besoin de cette substance vitale et de devenir des donneurs de sang permanents en participant en force à ce genre d’opération de solidarité. Des dépliants d’information et de sensibilisation sur l’importance de don du sang ont été distribués aux citoyens.

Bekhaouda Samira