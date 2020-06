<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de nettoyage des plages</span>

Dans le cadre du vaste programme des opérations pour le nettoyage et l’entretien des plages en préparation de la saison estivale, les services de la wilaya et de la cellule de la protection et de traitement de l’environnement, en partenariat avec ceux d’Ain El Türck, ont organisé une campagne de nettoyage au niveau des plages qui relèvent de Ain El Türck.

A cet effet, lesdits services ont signalé que cette manifestation s’est déroulée sous le slogan «des plages propres ». Cette opération a concerné les plages suivantes, à savoir entre autres, Saint Rock, Saint Germain, Bouisseville, les Dunes, Cap Falcon, Bretonne et Beau rivage. Lesdits services ont consacré pour cette action, un dispositif constitué de quelque 25 camions et du matériel adéquat de nettoyage. Plus de 72 agents de nettoyage étaient sur le terrain pour mener cette action. Ladite campagne a vu la participation également des membres de plusieurs associations qui activent dans le domaine de la protection de l’environnement et d’autres dans le volet sportif ainsi que des services et des adhérents des maisons de jeunes. Dans le même cadre, il a été signalé qu’une grande quantité de déchets a été ramassée lors de cette opération d’entretien des plages et qui a été mise dans de grands sachets pour par la suite, être dirigés vers le centre d’enfouissement technique des déchets qui est implanté à El Ançor. Pour atteindre les objectifs voulus, tous les moyens humains et matériels ont été fournis et tous les efforts ont été déployés. Le but est d’essayer de protéger l’environnement, de permettre aux plages de retrouver une image propre et saine et de surtout, éviter la pollution des lieux et d’éradiquer les points noirs qui s’incrustent et récidivent malgré les efforts fournis par les services concernés pour passer un été dans les conditions d’hygiène règlementaires.

Bekhaouda Samira