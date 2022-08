<span style='text-decoration: underline;'>PRÉVENTION ROUTIÈRE</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation des automobilistes</span>

Les services de la sûreté d’Oran ont lancé une campagne de prévention routière. Cette manifestation au profit des automobilistes surtout ceux empruntant des zones où les accidents surviennent fréquemment comme la route de la corniche où durant cette saison estivale plusieurs accidents de circulation ont été enregistrés.

Ainsi des conseils leurs sont donnés pour une conduite prudente pour une bonne sécurité en adoptant les bons gestes en voiture pour maîtriser la situation sur les routes . De ce fait, les usagers des routes sont appelés à respecter strictement le code de la route en premier lieu , à éviter les excès de vitesse ainsi que les manoeuvres dangereuses en conduisant, les queues de poisson. Ils doivent être conscients et conduire doucement pour arriver à destination sain et sauf . Ils doivent rester vigilants en empruntant les différentes voies pour éviter les accidents de circulation qui se produisent et qui engendrent des dégâts parfois irréversibles importants matériels et humains . Pour atteindre les objectifs visés, ces services s’impliquent pour essayer de bien faire passer le message en donnant des explications détaillées sur ce sujet et en sensibilisant le plus de conducteurs possible pour lutter contre les accidents.

Bekhaouda Samira