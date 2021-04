<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation des consommateurs</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités de sensibilisation et de prévention, les services de la direction du commerce en coordination avec les services de l’association de la protection du consommateur , de l’union de l’UGCAA et des services de police ont lancé une vaste campagne de sensibilisation sur le respect du protocole préventif pour lutter contre le covid19 en continuant à mettre la bavette et en maintenant la distanciation sociale entre les individus ainsi que sur la consommation avec modération des produits alimentaires et de diminuer la quantité de sel ,du sucre et des produits gras dans la nourriture .

Cette manifestation s’étalera tout au long du mois de ramadhan et touchera les marchés, les commerces de la vente en gros et en détail .Le but est d’essayer de convaincre les consommateurs à adopter des mesures de consommation adéquates et dans les normes réglementaires pour éviter les excès des produits sus cités .Dans le même cadre, ces services prévoient d’autres campagnes de sensibilisation après l’Aid el Fitr et en marge de la saison estivale pour combattre les intoxications alimentaires .

Ils vont procéder à des sorties sur le terrain pour renforcer les tournées de contrôle dans les pâtisseries ,les pizzerias ,les crèmeries ,les fast food ,les restaurants et les commerces durant l’été pour veiller au respect des conditions d’hygiène dans ces lieux pour permettre de proposer aux consommateurs de bons produits frais bien conservés.

Bekhaouda Samira