<span style='text-decoration: underline;'>Désherbage des champs agricoles plantés</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation des fellahs</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités agricoles au niveau de la wilaya d’Oran, les services de la direction de l’agriculture en coordination avec ceux de la chambre de l’agriculture de la wilaya et de la station de protection des plantes de Misserghine lancent une vaste campagne de sensibilisation sur le désherbage. Elle a pour but d’informer les agriculteurs sur l’importance de l’opération de désherbage des champs agricoles plantés, sur le choix notamment du produit efficace et performant à utiliser, qui diffère selon le type d’herbe et sur le réglage de l’atomiseur.

Le lancement de l’opération de désherbage va permettre d’améliorer notamment le taux de production agricole. Selon les concernés, après les précipitations il est évident d’entamer cette étape importante qui rentre dans le cadre du volet agricole technique et pratique qui nécessite de traiter les surfaces en enlevant complètement les mauvaises herbes pour protéger complètement la plantation et arriver à faire un rendement agricole satisfaisant. La phase de désherbage sera assurée par les agriculteurs qui activent dans les différentes exploitations qui relèvent de la wilaya. Dans le même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement de l’opération de désherbage, lesdits services vont déployer tous les moyens humains et matériels et vont fournir tous les efforts pour atteindre les objectifs visés dans le secteur. Ils vont concrétiser l’opération de désherbage sur le terrain dans le but de garantir une bonne saison agricole.

Bekhaouda Samira