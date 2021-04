<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation pour réduire la consommation énergétique</span>

Une campagne de sensibilisation sur l’économie d’énergie a été lancée, lundi, par la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tipasa, sous le signe «Consommez moins, et économisez plus», selon un communiqué rendu public par cette entreprise.

Lancée à partir de l’Institut national spécialisé en formation professionnelle de Hadjout, cette campagne a pour objectif d’»ancrer la culture de rationalisation de la consommation énergétique chez le citoyen, pour lui permettre de gérer son budget de manière à réduire les coûts», est-il signalé dans le même document. L’animation de cette opération, ciblant le plus grand nombre possible d’établissements éducatifs et de centres de formation professionnelle de la wilaya, est assurée par des cadres de la direction, spécialisés en électricité et prévention. A noter que les créances détenues par l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz de Tipasa, auprès de ses abonnés, ont enregistré une «hausse record depuis 2018», selon les chiffres annoncés précédemment par cette entreprise. Ces créances étaient estimées à 1,5 milliard de DA en 2018, avant d’être portées à 3,5 milliards de DA, en février 2021, dont 2,1 milliards de DA détenus auprès des ménages et le reste (soit 1,4 milliard), reparti entre les administrations publiques et les industriels.