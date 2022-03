<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation sur l’économie de l’eau</span>

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau qui coïncide avec le 22 mars de chaque année, les responsables de l’Algérienne des eaux de Mostaganem ont lancé depuis hier et pour une dizaine de jours une campagne de sensibilisation sur l’économie de l’eau à l’intention des élèves de quelques établissements scolaires des trois cycles.

Les interventions porteront contre le gaspillage de l’eau et sur les moyens à mettre en œuvre pour préserver le précieux liquide qui commence à se faire rare, chez nous et à travers le monde.

Par ailleurs, après presque trois mois de sécheresse, la pluie a fait son retour dans la wilaya de Mostaganem la semaine écoulée, à l’instar d’autres régions du pays. Les agriculteurs ont été soulagés et l’espoir est revenu de nouveau. Aussi, en raison de l’arrêt mensuel de la station de dessalement de l’eau de mer, pour des travaux d’entretien, des perturbations dans la distribution des eaux à travers la wilaya de Mostaganem vont avoir lieu de huit à 20 heures aujourd’hui, lundi.

Charef.N