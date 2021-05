<span style='text-decoration: underline;'>ANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation sur les nouveaux services numériques</span>

L’agence nationale de l’emploi du bureau d’Oran (ANEM) organise une campagne de sensibilisation et d’information au profit des demandeurs d’emploi et des patrons .

Cette action va permet de faire connaitre les nouveautés dans le secteur à savoir l’importance et l’usage des plates numériques disponibles au niveau de cette agence .Cette manifestation s’étalera jusqu’au 4 du mois prochain.

Il y’a en effet 4 plates formes numériques installées au niveau de l’ANEM dont 3 peuvent être téléchargeables au niveau des téléphones portables par le biais de l’application « play store ». Pour avoir des informations sur les services offerts et les nouveautés existantes également au niveau de cette agence, les citoyens n’ont pas à se déplacer vers le lieu mais seulement s’informer en ligne par le biais du site électronique de l’ANEM.

Le but de ces journées est de faire connaitre tous les nouveaux services en ligne installés dans le cadre du développement, de l’amélioration et de la modernisation du secteur de l’emploi .

Cette action est lancée sur instruction du ministère de tutelle par l’ANEM en coordination avec toutes les annexes locales de l’emplo.

Bekhaouda Samira