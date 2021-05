<span style='text-decoration: underline;'>CNAC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de sensibilisation sur les services électroniques</span>

L’Agence d’Oran de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) a lancé une campagne de sensibilisation pour faire connaitre les services électroniques mis en place par les porteurs de projets, a-t-on appris, lundi auprès de la caisse.

Une nouvelle application téléchargeable sur les téléphones portables E.Cnac a été mise en place depuis le mois de mars dernier permettant un accès à tous les services électroniques de la Caisse sans recours à son portail électronique ou le site de ce dispositif, a précisé le chargé de communication de la CNAC, Amine Krilil. L’application permet d’effectuer cinq opérations importantes, dont la première est une simulation via Internet. Ce service permet au porteur de projet de simuler le calcul de la structure de financement du projet, les montants et les dates de remboursement des crédits accordés par la banque et la CNAC ainsi que le montant de la souscription au fonds de garantie des crédits d’investissement. Le porteur de projet peut, via le service de suivi d’inscription en ligne, suivre l’avancement du traitement de sa demande d’inscription, recevoir des notifications sur l’évolution du traitement du dossier, télécharger les documents qui composent son dossier administratif et technique. Il peut également recevoir un bon de réception de son dossier et discuter directement avec le consultant via la cellule de correspondance et télécharger l’étude technique et économique du projet, avant de se rendre au comité de sélection, d’approbation et de financement. Le service suivi de dossier permet au porteur de projet de suivre toutes les étapes du traitement de son dossier de la phase d’enregistrement au début de son activité. Il lui permet aussi de recevoir des emails de la Caisse et de fixer des rendez-vous avec les agents d’accompagnement et de suivi. L’application propose également un service «Win Nsajel» qui permet au porteur de projet de connaitre le siège de l’agence de wilaya de la Caisse le plus proche de son lieu de résidence outre le service «Massar El Machrouaa» qui met en avant des étapes du processus de création d’une micro-entreprise au niveau de la Caisse, de l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation sur le terrain. Cette campagne de sensibilisation se prolongera jusqu’au 4 juin prochain. Elle sera marquée par la tenue de Portes ouvertes pour faire connaitre au public les différents services fournis par la CNAC aux porteurs de projets et les services électroniques mis à la disposition de ces derniers.