<span style='text-decoration: underline;'>Sétif / covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de vaccination au profit des agriculteurs et des femmes rurales</span>

Une campagne de vaccination contre la covid-19 au profit des agriculteurs, des éleveurs, des femmes rurales et des acteurs du secteur agricole a été lancée mercredi au siège de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA).

L’opération qui a débuté mercredi matin et se poursuivra jusqu’à jeudi a enregistré un engouement des concernés de toutes les communes, a déclaré à l’APS le coordinateur régional chargé de la communication à la CRMA, Hamza Hanachi, qui a relevé que la campagne a été lancée par le directeur central chargé du marketing et de l’information à la caisse, Samir Kouachi.

Menée en coordination avec les services de la direction de la santé et de la population, l’opération vise le plus grand nombre d’agriculteurs, d’éleveurs, de femmes rurales et d’acteurs du secteur en cette période d’augmentation des cas d’infection, a déclaré, M Hanachi. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour l’opération qui se déroule dans le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19, a ajouté la même source qui a inscrit l’initiative dans le cadre des missions de la caisse d’assureur de proximité qui conçoit des programmes de prévention et d’accompagnement des agriculteurs et de la population rurale dont la protection de la santé est, a-t-il noté, «un engagement pour la caisse».

Au total, 51.768 personnes ont reçu jusqu’à jeudi passé la première dose de vaccin contre la Covdi-19 dans la wilaya de Sétif, a fait savoir de son coté, le secrétaire général de la wilaya Kadour Mekki. Tous les moyens ont été mobilisés pour l’opération de vaccination qui enregistre un engouement «croissant» des citoyens durant tous les jours de la semaine, avait indiqué samedi le même responsable en marge de l’ouverture de six nouveaux centres de vaccination mobiles et fixes au chef-lieu de wilaya, affirmant que «le vaccin est disponible».

Les services de la santé de la wilaya ont réceptionné 84.315 doses de vaccin avec un taux d’utilisation estimé samedi passé à 61,4 %, a-t-on précisé.