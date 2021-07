<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de vaccination au profit des douaniers</span>

La campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée jeudi par l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya d’El Tarf relevant de la direction régionale des douanes d’Annaba a enregistré une importante affluence des affiliés du corps, leurs familles ainsi que des retraités.

Organisée au siège de l’inspection locale des douanes, en étroite coordination avec les services de la direction de la santé et la population de la wilaya d’El Tarf, la campagne de vaccination contre Covid-19 a connu une grande affluence et une parfaite organisation, a indiqué le directeur local de ce corps constitué, Sabri Ghanem.

Pas moins de 100 personnes, des douaniers et leurs familles, ont été vaccinées dans le cadre de cette opération qui s’inscrit dans le cadre de l’adhésion aux recommandations du comité national de lutte contre l’épidémie de coronavirus qui a connu une terrible propagation ces derniers jours, a ajouté la même source, précisant que deux médecins relevant du centre médical social (CMS) de la mutualité douanière aux côtés de deux cadres du secteur médical d’El Tarf ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne. Destinée à lutter contre la covid-19 et à préserver la santé des travailleurs et leurs familles contre d’éventuelles contaminations, cette campagne de vaccination touchera, “”dans les prochains jours’’, les deux postes frontaliers d’Oum Theboul et El Ayoune a, par ailleurs, fait savoir le même responsable qui a mis en avant les efforts consentis par l’Etat pour protéger la santé publique en cette conjoncture sanitaire difficile induite par la pandémie. Les douaniers et leurs familles ont, à cette occasion, reçu une série d’explications et autres détails sur la covid-19 ainsi que les moyens de prévention à suivre pour l’endiguer par le biais d’une visio-conférence animée par la professeur Karima BenMohamed vice-recteur, chargée de la médecine préventive des affections chroniques à la faculté de médecine de Constantine.