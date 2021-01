<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19 dans les régions éloignées à Relizane</span>

Une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19, a été lancée à partir du 24 janvier courant par le commandement de la deuxième région militaire (RM2) avec la mobilisation de deux équipes médicales au profit des habitants des zones éloignées dans la wilaya de Relizane, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la poursuite des efforts consentis en matière d’assistance médicale au profit des habitants des régions enclavées, le commandement de la 2eme région militaire a organisé, à partir du 24 janvier courant, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19 à l’aide de tests de détection rapide, au profit des habitants des zones éloignées dans la wilaya de Relizane où deux caravanes médicales ont été déployées», a précisé le communiqué. La campagne a touché les zones isolées de la wilaya de Relizane notamment les communes de Had Chkala, Ain Tarek, Mediouna, Beni Zentis, Mendes et Sidi Khettab, ou des équipes médicales composées de médecin et de paramédicaux relevant des services de la santé militaire de la 2ème région militaire ont été mobilisées», a jouté le document.

Les citoyens ont exprimé leur satisfaction face à de telles initiatives émanant de l’Armée nationale populaire, a conclu le communiqué.