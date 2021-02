<span style='text-decoration: underline;'>INSPECTION VETERINAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne de vaccination des vaches contre la brucellose</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme des activités vétérinaires les services de l’inspection vétérinaire de la direction de l’agriculture qui relèvent de la wilaya d’Oran ont lancé une vaste campagne de vaccination du bétail élevé dans les exploitations agricoles.

Ces services signalent que les éleveurs doivent veiller à la vaccination des animaux élevés dans leurs exploitations et respecter le calendrier arrêté par les services concernés pour empêcher que les animaux contractent des maladies et contaminent le reste du troupeau.

Dans le même cadre ils précisent que tous les moyens ont été déployés et tous les efforts ont été fournis par les équipes des dits services qui chapotent la campagne pour le bon déroulement et la réussite de l’opération .

Le but de la campagne est de permettre aux éleveurs de maintenir leur bétail sain et de les élever selon les normes sanitaires règlementaires exigées .En marge de cette opération les mêmes services ont sensibilisé également les éleveurs sur l’importance de faire vacciner leur bétail pour protéger la richesse animale. Cette opération de vaccination du bétail a concerné l’ensemble des exploitations des diverses communes qui relèvent de la wilaya d’Oran pour combattre les maladies animales à savoir entre autres les vaches pour lutter contre la brucellose et le cheptel contre la peste des petits ruminants .

Bekhaouda Samira