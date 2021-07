Campagne de vaccination du personnel de la Sonelgaz

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 durant cette période de troisième vague et avec l’apparition de nouveaux variants, les services de la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya d’Oran ont organisé une campagne de vaccination des éléments de ces services ainsi que de leurs familles.

Cette manifestation s’est déroulée au niveau du siège de la direction de ces services en partenariat avec ceux de la direction de la santé .Les travailleurs ont apprécié cette initiative et sont venus en force pour participer et se faire vacciner contre la covid19.

La campagne s’est déroulée dans une ambiance conviviale et positive .Pour le bon déroulement et la réussite de cette opération de vaccination dans les normes réglementaires exigées toutes les dispositions ont été prises et tous les efforts fournis par ces services pour atteindre les objectifs visés pour sortir de cette crise sanitaire qui sévit le plutôt possible et revenir à une vie normale .

Signalons que cette manifestation rentre également dans le cadre des activités de vaccination du personnel des administrations publiques de la wilaya.