<span style='text-decoration: underline;'>Emploi</span>:<br><span style='color:red;'>Campagne d’information sur les prestations et avantages offerts par l’ANGEM et l’ANADE</span>

Les antennes d’Oran de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE) et de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) organisent une large campagne pour faire connaître davantage et découvrir les prestations et avantages fournis par les deux dispositifs en matière de création de micro-entreprises, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Une cellule mixte des deux antennes a procédé, dimanche dernier, à une série de sorties au profit des artisans et professionnels de la mer de la wilaya d’Oran en vue de leur faire bénéficier des nouveaux avantages offerts par ces deux dispositifs, notamment en ce qui concerne le financement de l’extension de l’activité, l’âge du bénéficiaire qui a été relevé, de même que le plafond de financement. Une visite réservée à des artisans au niveau de leurs ateliers, à la maison de l’artisanat et des métiers et à la chambre de wilaya d’artisanat et des métiers (CAM), a permis aux animateurs des deux antennes de les informer des nouvelles mesures décidées par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des start-up dans le domaine de la création de micro-entreprises. Dans le cadre de cette campagne, qui s’achève en fin de semaine courante, les cadres des deux agences ont rendu visite à un nombre de professionnels de la pêche et de l’aquaculture au port de pêche d’Arzew pour les informer des nouveaux avantages. Les nouvelles mesures concernent, pour l’ANADE, l’élargissement de l’activité, ainsi que le relèvement du critère d’âge pour bénéficier d’un financement (18 à 55 ans) au lieu de 19 à 40 auparavant. Quant à l’ANGEM, de nouvelles mesures ont été mises en place, notamment le financement et l’élargissement de l’activité à une autre activité, et le relèvement du plafond de financement à 5 millions DA dinars par projet.