CAN-2021: l’Algérie accrochée par la Sierra-Leone

L’Algérie (tenante du titre) a fait ses grands débuts en Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) par un nul décevant (0-0) devant une surprenante équipe de la Sierra Leone, mardi au stade de Japoma à Douala, en match comptant pour la 1re journée du Groupe E, de la compétition qu’organise le Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Pour sa 96e sortie en phase finale, les champions d’Afrique en titre, ont été tenus en échec, par une équipe sierra-leonaise, combattive à souhait, bien en place physiquement, tactiquement et qui doit une fière chandelle à l’homme du match, son gardien de but, Mohamed Kamara, le grand artisan de ce partage de points.

Deux ans et demi après avoir remporté sa deuxième étoile, lors de l’édition 2019 en Egypte, les camarades de Riad Mahrez ont éprouvé du mal à passer la défense adverse très regroupée et procédant par contre. L’absence du duo, Bennacer-Zerrouki, a pesé lourd ans la balance, où les « Verts » n’ont pas eu leur rayonnement habituel, avec un manque flagrant de cohésion entre les divers compartiments et de réalisme devant la cage. Durant cette période initiale, « Verts » ont monopolisé la balle sans toutefois créer des occasions nettes de scorer, excepté celle de Slimani qui sur une passe de Belaili, dribbla le gardien adverse sans pouvoir redresser sa balle dans les bois vides. D’ailleurs, le milieu du terrain algérien s’est contenté d’envoyer des longs centres vers l’attaquant de pointe,Slimani, devancé à chaque fois par l’excellent portier, Kamara (22e), (37e) et (45+1). La formation de John Kiester (108e) au dernier classement Fifa, a eu deux belles opportunités d’abord à la 4e minute par El-Hadji Kamara dont la tête plongeante a failli faire mouche, puis sur un tir lointain stoppé par M’boulhi (30e).

En seconde période, les choses allèrent beaucoup mieux pour les Verts, avec la cohésion retrouvée, mais une inefficacité criarde devant les bois adverses. L’entrée de Bendebka, Boulaya et Bounedjah, a permis aux « Verts » d’exercer une terrible pression sur l’adversaire, avec des occasions de but incalculables mais lamentablement ratées, à l’instar de Bensebaini (62e) dont le tir a frôlé la transversale, Bendebka (66e), Bounedjah (75e), Benrahma (85e), encore Bensebaini (90+1) et Bounedjah (90e+3).