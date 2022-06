<span style='text-decoration: underline;'>BMS</span>:<br><span style='color:red;'>Canicule annoncée, mardi, sur des wilayas du Centre et de l’Est du pays</span>

BMS :

Canicule annoncée, mardi, sur des wilayas du Centre et de l’Est du pays

La canicule continuera de frapper plusieurs wilayas du Nord et de l’Est du pays avec des températures atteignant les 45 degrés, annonce, lundi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Tizi Ouzou, Guelma, Mila et Constantine, placées mardi en vigilance «orange», connaitront ainsi des températures oscillant entre 42 et 45 degrés, précise le BMS.