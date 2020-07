<span style='text-decoration: underline;'>Festivités du 5 juillet</span>:<br><span style='color:red;'>Caravane de distribution de 14000 drapeaux aux citoyens</span>

Dans le cadre des festivités en commémoration du 58ème anniversaire des évènements de l’indépendance et de la jeunesse, les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran ont organisé une caravane locale pour distribuer des drapeaux nationaux aux citoyens.

Cette manifestation se déroule sous le slogan suivant « un drapeau pour chaque foyer ». Cette action a permis de distribuer quelque 14000 drapeaux nationaux. Le but est de permettre à tous les citoyens d’avoir au moins un drapeau chez eux et pour notamment, essayer d’inculquer la culture de la citoyenneté et du patriotisme à la société oranaise et surtout celle de la nouvelle génération. Cette opération a vu également la participation des jeunes de plusieurs autres wilayas voisines. Dans le même cadre, il a été signalé que ladite action a été lancée le 1er du mois courant et a été clôturée hier. Ladite caravane a sillonné pratiquement toutes les communes qui relèvent de la wilaya. Pour le bon déroulement et la réussite de cet évènement, les éléments qui l’ont chapoté ont fourni tous les efforts et tous les moyens ont été déployés.

Bekhaouda Samira