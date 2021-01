<span style='text-decoration: underline;'>DJS de Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Caravane de sensibilisation sur le Covid-19</span>

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sidi Bel Abbés vient de commencer sa caravane de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus.

C’était le directeur de la DJS, Gharbi Badreddine qui a donné le coup d’envoi de cette caravane sous le slogan ‘Pour un zéro de contamination du corona’. Plusieurs secteurs sont entrés en collaboration à l’initiative de la DJS de SBA dont on cite le mouvement associatif et les ligues sportives, les autorités sécuritaires, la direction de l’éducation et la direction de la protection civile. La caravane ira chez les écoles à travers tout le territoire de la wilaya, surtout vers les zones d’ombres pour donner des cours de sensibilisation au profit des enfants et leur distribuer des masques de protection et du gel désinfectant. La première étape a été la daïra de Sfisef où plus de 3.000 bavettes et du gel désinfectant ont été distribués aux écoliers ainsi que des bonbons.

B.Didéne