<span style='text-decoration: underline;'>AIN EL BEIDA</span>:<br><span style='color:red;'>Caravane de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone</span>

Pour lutter contre les asphyxies au monoxyde de carbone ,une caravane de sensibilisation sillonnent les établissements éducatifs ,les centres de la formation professionnelle et les classes de l’alphabétisation pour prévenir les élèves sur la bonne conduite pour passer l’hiver sans incidents.

Cette manifestation se déroule en coordination avec les services de la direction de l’éducation et avec la participation des éléments de la direction de distribution de l’énergie et du gaz ainsi que ceux de la protection civile ,du commerce et de l’addociation de la protection du consommateur .Des dépliants d’information et de conseils sur le bon usage des appareils de chauffage sont offerts aux écoliers pour éviter tout accident durant cette période de grand froid où les moyen de chauffer les foyers peuvent entraîner des dégâts en cas d’insouciance .Le but est de faire connaître les étapes à suivre pour un bon usage des chauffages à gaz .Il est conseillé d’être prudent en les manipulant afin d’éviter les conséquences nocives sur la santé qui peuvent parfois entraîner des cas d’asphyxie .Durant cette période hivernale les citoyens usent fréquemment de ce moyen pour chauffer l’intérieur de leur domicile sans trop se préoccuper des conséquences en cas de négligence .Ainsi pour écarter les désagréments, il est conseillé de laisser une petite aération pour éviter tout problème lors de la manipulation de ces appareils à gaz et de les utiliser d’une manière adéquate en suivant les indications de mise en service et de maintenance en vérifiant l’état de l’appareil. Ainsi ces journées visent à faire passer le message préventif pour faire connaître l’importance des gestes à adopter en évitant le pire durant cette saison hivernale .La caravane a démarré au niveau de Ain El Beida et continuera son parcours durant toute cette saison pour atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira