<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions et coupe de la Confédération</span>:<br><span style='color:red;'>Carton plein pour les clubs algériens</span>

Les quatre représentants algériens dans les compétitions africaines des clubs ont réussi, ce week-end, un carton plein avec la qualification de l’ES Sétif et du CR Bélouizdad pour la phase des poules de la Ligue des champions, et le passage de la JS Saoura et de la JS Kabylie aux seizièmes de finale «bis» de la Coupe de la Confédération.

En Ligue des champions, l’Entente de Sétif et le Chabab de Bélouizdad ont réalisé, hier dimanche à domicile, une belle opération, en parvenant avec brio à redresser une situation désavantageuse et à surmonter le retard de deux buts enregistré, respectivement face au FC Nouadhibou (3-1) et contre l’ASEC Mimosas (3-1) lors de la manche aller du 2e tour préliminaire de cette compétition.

Battus 3-1 au match aller à Nouakchott, les Sétifiens ont réussi à arracher la qualification, au stade du 8-mai 1945 de Sétif, grâce à leur victoire par 2 à 0 inscrits par Abderrahim Daghmoum (44′) et Khalil Darfalou (85′).

Le CR Bélouizdad, qui se trouvait dans la même situation critique que l’ESS, a lui aussi relevé le défi, en battant son homologue ivoirien l’ASEC Mimosas sur le score de 2 à 0, (mi-temps: 1-0), en match «retour» disputé dimanche soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger). Les deux réalisations ont été signés par Keddad (2e) et Bousseliou (47e). Dans l’autre compétition africaine des clubs, celle de la coupe de la Confédération, la JS Saoura et la JS Kabylie ont arraché leur billet pour les seizièmes de finale «bis». La formation de Saoura s’est qualifiée, malgré le nul concédé face à l’ASAC Concorde sur le score de 1 à 1 (mi-temps : 0-0) pour le compte du 2e tour préliminaire (retour), disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi d’Alger. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelaziz Lahmri (51e, penalty) pour la JS Saoura, et Idrissa Thiam (90+1e s.p) en faveur des visiteurs. Lors du match aller, disputé à Nouakchott, la JS Saoura s’était imposée sur le score de 2 à 1.

Le second représentant algérien dans cette compétition, la JSK, a disposé de son homologue marocain, l’AS FAR de Rabat 2 à 1, en match retour du 2e tour préliminaire, disputé dimanche soir au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou.

Les deux buts du représentant algérien dans cette compétition ont été inscrits par Ali Haroun (56e et 90e+2), alors que Lambert Gueme Araina (58) avait égalisé pour le FAR.