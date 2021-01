<span style='text-decoration: underline;'>Compétitions africaines interclubs</span>:<br><span style='color:red;'>Carton plein pour les clubs algériens</span>

Les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines de football, ont fait carton plein, en assurant leur qualification pour le prochain tour, à l’issue du 2e tour préliminaire (retour), disputé mardi et mercredi.

En Ligue des champions, le champion d’Algérie sortant le CR Belouizdad, a confirmé ses ambitions en allant s’imposer mercredi à Nairobi face au Kényans de Gor Mahia (2-1), onze jours après avoir réalisé la plus large victoire de son histoire en C1, en laminant la formation kényane sur le score sans appel de 6 à 0, lors de la première manche disputée au stade du 5-juillet. Une qualification assez facile pour les joueurs de l’entraîneur français Franck Dumas, qui signent leur grand retour en phase de poules de la Ligue des champions, vingt ans après. De son côté, le MC Alger a emboîté le pas au Chabab, mais tout en suant face aux Tunisiens du CS Sfaxien. Vainqueur à l’aller (2-0) grâce à un doublé signé l’attaquant Samy Frioui, le Mouloudia s’est incliné petitement lors de la seconde manche (1-0). Ayant résisté aux assauts de la formation sfaxienne, le « Doyen» a réalisé l’essentiel, lui qui a concédé pour l’occasion son premier revers depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. En Coupe de la Confédération, la JS Kabylie et l’ES Sétif, ont validé leur billet pour les 16es de finale (bis), mais à deux manières différentes. Si les «Canaris» ont battu à deux reprises les Nigériens de l’US Gendarmerie nationale (2-1 puis 2-0), l’Entente s’est qualifiée sans pouvoir jouer sa double confrontation face aux Tchadiens de Renaissance FC. En raison d’un conflit entre la fédération tchadienne et son ministère des sports, le match aller, qui devait se jouer le 23 décembre dernier au stade Idriss Mahamat Ouya de N’djamena, a été annulé. Les deux équipes qui se sont présentées en compagnie des arbitres, ont trouvé les portes du stade fermées. Moins d’une semaine après l’incident de N’Djamena , la CAF a informé l’Entente de sa qualification sur tapis vert. Pour rappel, le club sétifien s’était déjà qualifié par le passé sans même jouer en Coupe africaine : en 1981 face aux Nigériens de Zinder, et en 2014 devant la formation gambienne de Steve Beko. Les représentants algériens seront fixés sur leurs prochains adversaires vendredi, à l’occasion du tirage au sort, prévu au siège de la CAF au Caire (13h00, algériennes).