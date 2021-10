<span style='text-decoration: underline;'>QUALIFICATION MONDIAL-2022 (3E-4ÈME JOURNÉES) NIGER </span>:<br><span style='color:red;'>Cavalli convoque 29 joueurs pour l’Algérie</span>

Le sélectionneur du Niger, le Français Jean-Michel Cavalli, a dévoi lé samedi une liste de 29 joueurs en vue de la double confrontation contre son homologue algérienne les 8 et 12 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (groupe A).

La liste est dominée par les joueurs évoluant à l’étranger, tandis que l’US Gendarmerie nationale et l’AS Douanes, les deux clubs phares du Niger, sont bien représentées. Le Niger se déplacera d’abord en Algérie pour affronter les «Verts» le vendredi 8 octobre à 20h00 au stade Mustapha-Tchaker (Blida) avant d’accueillir son adversaire le 12 octobre au stade Général Seyni-Kountché le mardi 12 octobre à 17h00. A l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). Le premier à l’issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour.

La liste nigérienne :

Gardiens: Daouda Kassaly (Katsina United/NGR), Naim Van Attenhoven (Anderlecht/BEL), Oumarou Issaka (Sahel), Kahar Boubacar (AS FAN)

Défenseurs: Herve Lybohy (Thonon Evian/FRA), Seydou Boubacar (US Gendarmerie), Souley Salamoun (Katsina United/NGR), Naser Garba (AS Douanes), Boureima Katkore (AS Douanes), Ibrahim Djibrilla (Fremad Amager/DEN), Souleymane Zakari (Lyon La Duchère/ FRA), Abdulaziz Ibrahim (AS Douanes), Razack Seyné (US Gendarmerie)

Milieux de terrain: Mohamed Wonkoyo (AC Horoya/GUI), Ousmane Diabate (Muaether/QAT), Boubacar Madjid (Police/IRAK), Yusif Daouda, Moumouni Darenkoum (Sheriff/Moldavie), Mahamadou Sabo (Club Africain/TUN), Mohamed Ali, Youssouf Oumarou (US Monastir/TUN), Issah Salou (Randers/DEN)

Attaquants: Amadou Moutari (Al Fayha/KSA), Issa Ibrahim Djibrilla (Ankara/TUR), Mahamane Cissé (AS Otoho/Congo), Zakari Adebayor (Enppi/EGY), Marou Boubacar (AS FAN), Daniel Sosah (Isloch/Biélorussie), Diabiri Ibrahima Bizo (AS Douanes).