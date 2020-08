<span style='text-decoration: underline;'>Aménagement des horaires de confinement et réouverture des mosquées </span>:<br><span style='color:red;'>Ce qu’il faut savoir du dispositif</span>

Le gouvernement passe à la troisième phase du déconfinement progressif et affiche une intention d’un retour graduel

à la vie normale malgré la menace persistante de la Covid-19. Désormais, les Algériens pourront se déplacer de ville en ville, veiller à l’extérieur jusqu’à 23 heures et les fidèles retrouveront les mosquées. Explications.

A quelques encablures de la prochaine rentrée sociale et compte tenu de la situation épidémique qui demeure quelque peu sous contrôle, le gouvernement a pris la décision d’alléger considérablement les horaires de confinement partiel à domicile. Désormais, les Algériens des 29 wilayas concernées par la mesure sont tenus de rentrer chez-eux à partir de 23h00 jusqu’au lendemain 06h00. Cette nouvelle disposition prendra effet dès aujourd’hui et elle sera valable jusqu’au 31 août prochain. Le communiqué des services du Premier ministre qui a été rendu public, hier, signale que les wilayas de Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued, sont concernés par la décision. Quant aux autres wilayas, «les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination», note la même source. Il convient de souligner également que «la levée ou le maintien du dispositif de confinement dépendra ainsi de l’évolution de la situation épidémiologique dont la stabilisation permettra aux Pouvoirs publics d’envisager des mesures supplémentaires d’allégement», rapporte le communiqué du Premier ministère.

Sur l’autre volet de la batterie de mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus, le communiqué retient «la levée de l’interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers, de et vers les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel», de même que «la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, dans les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel», relève la même source.

Le Premier ministère a identifié avec précision, le protocole qui accompagnera l’ouverture des mosquées. «Dans une première étape et dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile, ne seront concernées que les mosquées ayant une capacité supérieure à 1.000 fidèles et exclusivement pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à partir du samedi 15 août 2020 durant toutes les journées de la semaine, à l’exception du vendredi où seules les prières du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies et ce, jusqu’à ce que toutes les conditions soient réunies pour l’ouverture totale des mosquées et ce, dans une deuxième étape», indique un communiqué rendu public, hier.

Concernant les 19 wilayas où le confinement partiel a été levé, «les mosquées ayant une capacité supérieure à 1.000 fidèles seront rouvertes à partir du samedi 15 août 2020 pour les cinq prières quotidiennes, durant toutes les journées de la semaine, à l’exception du vendredi où seules les prières du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies». Un dispositif préventif strict sera mis en place. L’on y constatera «le maintien de l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables, le maintien de la fermeture des salles de prières, des mussalate et des écoles coraniques, le maintien de la fermeture des lieux d’ablution, le port obligatoire du masque de protection, l’utilisation de tapis de prière personnel, le respect de la distanciation physique entre les fidèles d’au moins un mètre et demi, l’organisation des accès de façon à respecter l’espacement et la distance physique ainsi que l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles, la mise à la disposition des fidèles du gel hydro-alcoolique».

Le même dispositif prévoit également «l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, l’aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées, l’affichage des mesures barrières et de prévention, alors que l’accès à la mosquée demeure soumis au contrôle préalable au moyen d’appareils thermiques». Le communiqué précise que «les walis sont chargés de veiller au strict respect de ces mesures de prévention et de protection qui seront précisées, en tant que besoin, par un arrêté de wilaya et de procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place», ajoutant qu’il «demeure entendu que le non respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, la fermeture immédiate de la mosquée concernée sera prononcée».

Anissa Mesdouf