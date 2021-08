<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Ce qu’il faut savoir sur la vaccination anti-Covid-19 dans les officines</span>

La vaccination contre le coronavirus a été lancée hier au niveau des officines pharmaceutiques d’Alger avant que cette opération ne soit étendue aux autres wilayas du pays.

C’est désormais officiel, les pharmaciens se sont lancés dans la vaccination anti-Covid-19. Une décision qui vise à soutenir les efforts de l’accélération de la cadence pour arriver à 70% de personnes, un seuil défini par les spécialistes pour atteindre l’immunité de groupe. Des détails sur le processus vaccinal au niveau des pharmacies a été détaillé hier par le président du bureau de la wilaya de Sétif du Syndicat national des pharmaciens privés, Ahmed Ayati.

Intervenant sur les ondes de la Radio Sétif, il a évoqué plusieurs points liés à cette opération telles que les conditions que chaque pharmacien doit respecter ainsi que d’autres modalités techniques, précisant que les professionnels du secteur sont prêts pour se lancer dans cette campagne vaccinale. Il a affirmé que l’opération de la vaccination, qui doit se faire au niveau des officines sur la base de rendez-vous, est assurée à titre gracieux. Il a précisé qu’une formation adéquate est la condition pour qu’un pharmacien soit éligible à prendre part à la vaccination.

Dans son intervention sur Radio Sétif, il a précisé que le pharmacien et l’aide pharmacien sont les seuls qui peuvent vacciner les citoyens au niveau des officines. Concernant le volet technique, M. Ayati a affirmé que parmi les exigences du ministère de la Santé, chaque pharmacie doit disposer d’un siège adéquat en plus de la nécessité d’aménager un espace dédié spécialement à la vaccination. Le responsable syndical a affirmé qu’après chaque vaccination, la personne vaccinée doit être mise sous surveillance durant une durée de 30 minutes pour s’assurer que des effets secondaires n’apparaissent pas sur lui. «Il est exigé du pharmacien de mettre sous surveillance pendant 30 minutes la personne vaccinée avant qu’elle ne quitte l’officine, en lui notifiant la date de la prochaine dose», a encore expliqué le président du Syndicat national des pharmaciens privés. Dans le même contexte, M. Ayati a annoncé la mobilisation des éléments de la Protection civile pour intervenir et prendre en charge ou peut être transporter à l’hôpital les personnes qui peuvent avoir des effets secondaires après la vaccination.

Évoquant d’autres conditions, l’intervenant sur Radio Sétif a affirmé qu’il faut 30 minutes entre la première et la seconde séance de vaccination. Interrogé sur le dépistage au niveau des officines, il a précisé que les pharmacies n’ont pas encore reçu d’autorisation pour effectuer les tests. «Nous sommes en train d’attendre l’autorisation pour effectuer les tests de dépistage du coronavirus au niveau des pharmacies, une démarche qui vise à réduire la pression sur les laboratoires», a-t-il soutenu.

Il convient de rappeler qu’une session de formation spécialisée sur l’opération de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19), destinée aux pharmaciens d’officine, a été organisée dimanche dernier à Alger par le ministère de la Santé, dans le cadre du renforcement et l’accélération du programme de vaccination national contre le virus. Animée par des spécialistes et experts, la formation s’est déroulée par visioconférence à partir du siège du ministère de la Santé. Elle s’adresse notamment aux pharmaciens et pharmaciens assistants, conformément à l’arrêté n 43 du 7 août 2021 portant autorisation des pharmacies d’officine à vacciner contre le Covid-19. Elle a porté, entre autres, sur les conditions et les éléments à remplir par le pharmacien pour lancer la vaccination dans son officine, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de l’opération de vaccination contre le Covid-19 dans les pharmacies, notamment la garantie de la climatisation et des moyens de réfrigération pour stocker les vaccins.

Samir Hamiche