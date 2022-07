<span style='text-decoration: underline;'>Bousfer</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la fête de la «pêche Alberta» à Bousfer demain</span>

La fête de la «pêche Alberta» sera organisée demain à la place publique de la commune côtière «Bousfer» située à l’Ouest d’Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Organisée par la Direction des services agricoles (DSA) en collaboration avec la Chambre d’agriculture d’Oran et l’Assemblée populaire communale (APC) de Bousfer, la fête de la «pêche Alberta» verra la participation d’une vingtaine d’exposants dont huit (8) producteurs spécialisés en culture de la pêche Alberta connu sous le nom de «pêche de Bousfer», a souligné le secrétaire général de la chambre agricole, Zeddam Houari.

Lors de cette célébration, différentes variétés de pêche produites dans cette commune seront exposées dont notamment la pêche de Bousfer, pour faire découvrir ce type de fruits d’été qui enregistre une baisse de la production et de la surface qui lui est réservée, mettre en valeur les performances des agriculteurs qui veillent à préserver cette espèce de pêche qui distingue la commune de Bousfer, a indiqué M. Zeddam.

L’objectif de cette célébration, la première expérience menée par les organisateurs, est de valoriser la pêche Alberta et œuvrer à étendre sa superficie à l’avenir et à le labelliser à moyen et long termes. Alberta acquiert une grande notoriété dans la région de Bousfer grâce à ses cultivateurs qui veillent à son développement depuis plusieurs années comme un legs à valoriser, a souligné l’agriculteur, Mohamed Belarbi, qui a une expérience de plus de 50 ans dans la culture de la pêche Alberta. Ce type de fruit se distingue des autres variétés de pêche par sa couleur jaune, son volume son noyau rouge, son odeur et ses arbustes donnant au jardin un beau paysage, coordonné avec les autres arbres fruitiers. Alberta s’autonettoie de manière que la moitié de ses fleurs tombent au cours des mois de mai et la seconde moitié en juillet. Ce qui reste sur l’arbre est le meilleur pour mûrir en août, a-t-on expliqué.

Par ailleurs, la célébration de la fête de la pêche Alberta constituera une occasion pour les agriculteurs pour exposer différentes gammes de produits agricoles de la région de Bousfer dans la daira d’Ain Turck, tels que le raisin de table, les légumes, le miel et l’huile d’olive.