<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée du savoir</span>

Les autorités locales de la wilaya de Sidi Bel Abbés ont fêté avant hier le 82ème anniversaire du décès du savant Abdelhamid Ibn Badis, l’homme qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de révolution culturelles à travers le pays durant l’ère coloniale.

Dans la salle des fêtes de la maison de l’enseignant ou s’est tenu cet événement, le wali Limani a profité de l’occasion pour rendre hommage à tous les fonctionnaires du secteur de l’éducation en quête d’inculquer le savoir et la bonne éducation à nos futures générations tout en incitant les enseignants à redoubler d’efforts pour prodiguer un bon enseignement à leurs élèves. La cérémonie a été l’occasion pour honorer et distinguer les vainqueurs dans le concours d’inter-établissement scolaires ainsi que la remise des certificats aux élèves lauréats et les établissements qui ont participé à cette manifestation du Youm El Ilm ou la journée du savoir coïncidant avec le 16 du mois d’avril de chaque année.

M. Bekkar