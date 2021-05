<span style='text-decoration: underline;'>Musée AHMED ZABANA</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée mondiale des musées</span>

Dans le cadre du programme des activités pour la célébration de la journée internationale des musées ,le musée Ahmed Zabana va abriter plusieurs conférences.Elles seront présentées par des chercheurs universitaires du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle(CRASC).

Il y aura plusieurs communications au menu de cette journée qui vont permettre de débattre de différents thèmes sur les points importants qui ont marqué l’histoire de la guerre d’indépendance et sur la vie d’un artiste .Ce programme sera concrétisé en coordination avec les services du CRASC et se déroulera aujourd’hui .Ainsi ceux qui s’intéressent à l’histoire et à l’art sont conviés à assister à cette manifestation pour enrichir et approfondir leurs connaissances dans ces différents domaines à l’occasion de cette journée. Rappelons que durant la période qui s’étale du 18 avril au 18 du mois courant ,le musée a commémoré également le mois du patrimoine en organisant plusieurs manifestations entre autres des expositions d’art et de photos ,ainsi que des ateliers .Des rencontres sur le patrimoine ont été au menu durant le mois du patrimoine pour faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de la wilaya.Il y’a eu aussi des interventions qui ont été animées au niveau du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) ainsi que la lecture d’un livre en vidéoconférence à partir du musée.

Bekhaouda Samira