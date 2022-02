<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée national du Chahid</span>

La célébration de la journée du Chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année, a été marquée à Mostaganem par la baptisation du lycée du quartier Remila au faubourg de Tijditt du nom du défunt Moudjahid, Bakhlouf Mohamed Hamida, né le 07 novembre 1927 à Mostaganem et décédé à Oran le 16 juin 2009.

Après des études au lycée René Basset », actuellement « Zerrouki Cheikh Ibn Eddine » de Mostaganem, le moudjahid a adhéré au PPA dans les années 1940, et en 1945, il a été emprisonné jusqu’en 1947 où Il a repris ses activités nationalistes. En 1956, il rejoint l’Armée de libération nationale et obtient le grade d’officier. Après l’indépendance, il s’installe à Oran, et occupe des postes de responsabilités. La cérémonie de baptisation a été présidée par le wali, accompagné des membres de la commission de wilaya de sécurité, du SG de la wilaya, du chef de daïra, du P/APC, de la directrice de l’éducation et des membres de la famille révolutionnaire. Dans la cour du lycée, des photographies de chahids, des produits artisanaux, étaient exposés. Des lycéens en tenue de moudjahidines, et des lycéennes en tenues traditionnelles se tenaient sous des tentes, semblant préparer des repas. Le wali a visité toutes ces scènes et eu des explications. Ensuite, le wali, sa délégation, et des enseignants ont applaudi la musique et les chansons que jouait magnifiquement un orchestre mixte. Hier, le wali, en compagnie des autorités civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire et de la société civile, a assisté à la levée des couleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas.

Charef.N