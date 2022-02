<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration du double anniversaire du 24 février</span>

La célébration du double anniversaire du 24 février , nationalisation des hydrocarbures en 1971 et création de l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens) en 1956 , à été marquée, avant-hier, à Mostaganem par la levée des couleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas à la place de la résistance en présence du wali, du P/APW des autorités civiles et militaires, du secrétaire général du bureau de wilaya de l’UGTA, et des travailleurs ainsi que du chef de daïra et du P/APC.

Ensuite, le wali a inauguré le nouveau siège de Naftal. A l’hôtel « El Montazeh » sis aux Sablettes, le chef de l’exécutif de la wilaya a présidé une cérémonie de remise de cadeaux et d’attestations de reconnaissance et de considération à une quinzaine d’anciens cadres syndicalistes. Les travailleurs affiliés à l’UGTA ont offert au wali une jolie Djellaba et à leur secrétaire général un burnous et ont loué leurs efforts pour le bien être des travailleurs. Il convient de rappeler que l’instauration de l’UGTA le 24 février 1956, en pleine révolution contre le colonialisme français a permis des adhésions de militants syndicalistes algériens qui se trouvaient dans les centrales syndicales françaises, renforçant la lutte de libération nationale. Quant à la décision historique de nationalisation des hydrocarbures, annoncée par le défunt président Houari Boumediène, elle a permis le recouvrement de la souveraineté de l’Algérie sur l’ensemble des richesses de son sous-sol, et a favorisé l’émergence d’une industrie pétrolière et gazière authentique.

Charef. N