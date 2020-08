<span style='text-decoration: underline;'>ILS PROFITENT DE LA GÉNÉROSITÉ ET DE LA COMPASSION DES GENS</span>:<br><span style='color:red;'>Ces faux bénévoles qui ramassent de l’argent sur le dos des enfants malades</span>

Le phénomène des faux bénévoles qui collectent de l’argent se poursuit à Oran.

En effet, des jeunes montent dans des bus et des rames du tramway et évoquent le cas d’un enfant malade qui a besoin d’une opération chirurgicale de toute urgence tout en montrant sa photo, une vidéo de lui sur une chaîne de télévision. Ils prononcent également des hadiths et des versets du Coran pour attirer la générosité des citoyens et les pousser à mettre la main à la poche. Mais la question qui se pose, où va cet argent ? Est-ce des cas réels ? Et pourquoi ces jeunes refusent de donner le numéro de téléphone de l’enfant malade ? Est-ce qu’ils travaillent individuellement ou il s’agit plutôt d’un groupe bien organisé ? Selon un receveur rencontré hier dans un bus de la ligne «B», la méthode de ces jeunes est connue. Ils changent de bus pour ne pas être repérés. Ils montent à un arrêt pour ensuite commencer leur scénario et descendent à l’arrêt suivant pour prendre un autre bus sur une autre ligne. «Ils montent même dans les rames du tramway, ce sont des jeunes qui malheureusement, profitent de la souffrance des gens, et ramassent de l’argent illégalement», dira t’il. Notons qu’à Oran, plusieurs associations ont sur les réseaux sociaux, signalé ce phénomène, ces jeunes qui portent des gilets mentionnant des noms d’associations et des groupes de bénévoles. Ces associations ont réagi sur les réseaux sociaux pour affirmer qu’ils n’ont aucun lien avec ces jeunes qui investissent les bus et le tramway à la recherche de l’argent et de généreux donateurs.

Fethi Mohamed