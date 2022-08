<span style='text-decoration: underline;'>LITTORAL ORANAIS</span>:<br><span style='color:red;'>Ces plages rocheuses qui menacent les estivants</span>

S’il y a un risque qui guette les estivants lors de chaque saison estivale, c’est bien celui de la baignade dans des plages rocheuses. notamment celles non surveillées.

En effet, des plages rocheuses à Oran sont devenues une attraction pour les estivants malgré les risques de chute et de noyade. Les fonds profonds et les rochers à fleur d’eau sont de véritables pièges pour les estivants. Ces derniers affluent malgré le risque sur ces plages. Une négligence qui pousse des jeunes aventuriers à braver le danger et s’y rendre au mépris des consignes de la Protection civile et surtout au péril de leurs vies.

«Les adolescents ne sont pas à l’abri ici, je les vois sauter des rochers, c’est vraiment dangereux, je viens pour prendre l’air ici, mais je ne m’aventure pas à me baigner. Les parents doivent être conscients et ne pas envoyer leurs enfants à ces plages dépourvues de dispositif de surveillance », nous dira un citoyen, avant qu’un autre ajoute : «j’aime les plages au sable fin, mais faute de calme et à cause de la saleté, des détritus qui font partie de leur décor, je les les evite pour des plages rocheuses. Je m’y trouve, l’eau est claire et il y a moins de monde».

Notons que les décès par noyades enregistrées depuis le début de la saison estivale à Oran ont été enregistrees dans des plages rocheuses non surveillées, ce qui démontre le grand risque que représente ces plages notamment pour les enfants, qui en l’absence de la vigilance de leurs parents, se déplacent en groupe sur ces plages. ils sont aperçus en train de faire des sauts des rochers. Un risque qui a engendré périodiquement des accidents des fois mortels et qui endeuillent des familles. ils sont aperçus à Cap falcon, Kristel et Monte Cresto.

Fethi Mohamed