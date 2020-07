<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’Energie parle de son secteur </span>:<br><span style='color:red;'>«C’est un chantier énorme» </span>

Le ministre considère que la compagnie nationale des hydrocarbures doit prioritairement retrouver sa principale mission qui est de découvrir et exploiter du pétrole et du gaz. Et M. Attar voit cette fonction essentielle se développer à l’international, à commencer, indique-t-il, par des pays en Afrique.

Le tout nouveau ministre de l’Energie qui a pris ses fonctions dans une conjoncture particulière, compte tenu de la situation du marché pétrolier international, a révélé hier à la chaîne 3 de la radio nationale, que les recettes du secteur des hydrocarbures pour l’année en cours ne sauraient dépasser les 23 milliards de dollars. Une bonne dizaine de milliards de dollars en moins en comparaison avec les 33 milliards de dollars réalisés en 2019. La prévision de Abdelmadjid Attar qui s’appuie sur les données actuelles du marché, pourrait éventuellement être revue à la hausse, à la condition de convaincre les partenaires de l’Algérie au sein de l’OPEP, de travailler dans le sens de la valorisation du baril. Mais cela ne dépend pas directement de l’Algérie. Ce qui préoccupe le ministre, présentement, c’est d’organiser l’usage de l’énergie produite par le pays, pour créer de l’emploi et de la richesse, et donc, de la croissance.

L’objectif étant clair, M.Attar préconise de «focaliser sur les métiers de base», de l’amont et l’aval pétrolier et gazier, en les confiant à des petites entreprises. Il a estimé que la Sonatrach «fait de tout et de rien pour s’occuper de ce qui ne la regarde pas». Il entend l’amener à réduire les coûts de fonctionnement et d’exploitation pour être compétitive sur le marché. La compétition c’est aussi, la réduction des effectifs de la compagnie à l’étranger, ainsi que les affectations effectuées «à droite et à gauche» qu’il considère n’étant en rien indispensables. Ces propos justifie l’audit réclamée par le président de la République, démarrera, révèle Abdelmadjid Attar, «dés la semaine prochaine». Le ministre considère que la compagnie nationale d’hydrocarbures doit prioritairement retrouver sa principale mission qui est de découvrir et exploiter du pétrole et du gaz. Et M.Attar voit cette fonction essentielle se développer à l’international, à commencer, indique-t-il, par des pays en Afrique.

Ce ne sera pas un chantier facile, sachant l’immense retard pris par la Sonatrach et l’arrivée sur les marchés du GNL Américain. Bousculé par les marchés spot, l’Algérie, note le ministre, est obligée de s’adapter, en concluant, notamment, des contrats à moyen terme.

Concernant la loi sur les hydrocarbures adoptée l’année dernière, mais toujours pas effective à cause de l’absence de décret d’application, le ministre affirme avoir délimité des délais afin, qu’avant le mois de septembre, soient finalisés ces décrets. M. Attar explique que sans ces textes, il n’est pas possible de développer des activités de partenariat, lesquels demandent entre deux à trois années pour devenir opérationnels.

Revenant à nouveau à la situation créée au sein de la Sonatrach, il constate que sa production a accusé une baisse en raison, dit-il, des «énormes retards en matière d’investissements et de développement». Il en veut pour preuve que des gisements de gaz découverts dans les années 50 et abandonnés par la firme Total, en 2014, soient laissés à l’abandon. «On doit mettre le paquet pour les exploiter aux fins d’augmenter notre production», déclare-t-il.

Concernant l’autre géant du secteur de l’énergie, à savoir la Sonelgaz, le ministre affirme tout de go : «Elle est à genoux». La raison : «Elle revend à perte sa production d’électricité. Si ce n’était, le soutien de l’Etat, elle déposerait son bilan». Cet état de fait n’est pas directement lié à la consommation domestique, assure-t-il, non sans insister qu’il n’est pas question d’augmentation des tarifs. Pour M.Attar, la priorité est de «donner du gaz et de l’électricité à ceux qui créent de l’emploi aux entrepreneurs qui activent présentement dans une cinquantaine de zones industrielles». Sur cet important parc, une seule zone est raccordée. Il s’agit de celle de Relizane. Sur la lancée, il fait part de 8.800 demandes de raccordement réclamées par de petits investisseurs isolés, «un chantier énorme».

Yahia Bourit