<span style='text-decoration: underline;'>Révélation de Belaïd Mohand Oussaïd à propos du consul du Maroc </span>:<br><span style='color:red;'>«C’est un officier des renseignements marocains» </span>

Libération prochaine de Tabbou et Belarbi, l’affaire du consul Marocain, la question libyenne, les relations algéro-françaises, le coronavirus… Ce sont autant de sujets abordés par le ministre conseiller à la Communication et porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a abordé tous ces sujets dans le cadre de la conférence de presse qu’il a animée, hier, au siège de la présidence de la République.

Visiblement très à l’aise avec toutes les questions, le porte-parole de la présidence de la République a ainsi répondu avec la clarté qui sied à la franchise à la question en rapport avec l’initiative du président de Jil Jadid, Sofiane Djillali, concernant les détenus d’opinion. A ce propos et sans faux-fuyant, Belaïd Mohand Oussaïd a confirmé la démarche et affirmé que le président de la République a effectivement «promis d’étudier cette demande dans le cadre de ses « prérogatives et du respect de l’indépendance de la justice». Il a profité de l’occasion de souligner les vertus du dialogue et annoncé que les portes de la présidence de la République demeurent ouvertes pour tous ceux qui sont pour un dialogue responsable.

Toujours en rapport avec les questions politiques, le porte-parole de la Présidence de la République a nié toute intention du chef de l’Etat de créer un parti. Belaïd Mohand Oussaïd est, à ce propos formel, à savoir que le Président Tebboune «n’a pas l’intention de créer son propre parti politique». Cette réplique sèche est de nature à clore une polémique suscitée par certains milieux après que le RND et le FLN aient organisé leur congrès et comité central. A ce propos, l’on rappellera le communiqué rendu public par les services de Mohand Oussaid Belaid où il est fait état que le président de la République et même son premier ministre n’avaient plus aucune attache organique avec le FLN.

Au plan des relations algéro-marocaines, le porte-parole de la Présidence n’a pas tourné autour du pot et a estimé que l’attitude du consul du Maroc a «dépassé toutes les limites de la Convenance». Il a également confirmé son départ de l’Algérie et révélé que ledit diplomate était en réalité «un officier des renseignements marocains». Cela étant dit, pour l’Algérie, cette page dans les relations diplomatiques entre les deux pays «est désormais tournée», a souligné Belaïd Mohand Oussaïd, tout en insistant sur le fait que l’Algérie «est un Etat qui œuvre à atténuer l’impact des problèmes sociaux sur ses citoyens, alors que d’autres font dans la politique de l’autruche», pour éviter de voir venir la menace. «Nous faisons en sorte d’élever le niveau pour préserver les relations entre les deux peuples frères, algérien et marocain», a-t-il commenté.

Sur les relations algéro-françaises, le porte-parole de la Présidence a fait état de la communication téléphonique entre les présidents algérien et français et souligné que les relations au plus haut niveau étaient bonnes. Il révèlera, à ce propos, que le chef de l’Etat est convaincu des bonnes intentions du Président Macron, mais que des lobbies à l’intérieur de la France s’adonnent à des opérations de torpillage des relations entre Alger et Paris. Cela dit, Belaïd Mohand Oussaïd annonce que les actions de ces lobbies nuisaient plus à l’Etat français qu’à l’Algérie. On retiendra ainsi qu’au plan inter-gouvernemental, il n y pas de problème majeur entre les deux pays.

Concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, le ministre conseiller à la communication à la Présidence de la République, a affirmé que l’Algérie avait rapatrié près de 13.000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger depuis la fermeture de l’espace aérien à cause de la pandémie de la Covid-19. Belaïd Mohand Oussaïd a mis en avant «l’attachement de l’Etat à préserver la santé de ces citoyens et à les rapatrier dans les meilleurs délais et conditions», précisant qu’entre 12.000 et 13.000 Algériens avaient été rapatriés à ce jour. «L’opération de rapatriement se poursuit», a-t-il ajouté, précisant que deux vols étaient prévus ce week-end pour ramener les Algériens bloqués en Turquie.

