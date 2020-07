<span style='text-decoration: underline;'>Sid Ali Khaldi à propos de la jeunesse</span>:<br><span style='color:red;'>«C’est un partenaire incontournable des affaires publiques et politiques» </span>

Considérée en tant que force motrice du pays, la jeunesse algérienne aura un rôle prépondérant dans la construction d’une nouvelle Algérie, un projet cher au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Contrairement aux considérations du passé, les nouvelles autorités du pays comptent rendre à la jeunesse la place qui lui sied. Cette orientation est détaillée par le ministre de la Jeunesse et des sports, le Sid Ali Khaldi, lors de son passage, hier, dans l’émission « Invité de la Rédaction » de la chaîne III de la Radio nationale.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’Algérie est à l’orée d’une ère nouvelle et la jeunesse sera désormais considérée comme un partenaire à part entière dans le processus d’édification de la nouvelle république », a déclaré d’emblée M. Khaldi sur les ondes de la chaîne III.

Il a enchaîné dans le même ordre d’idées pour affirmer que la jeunesse va devenir un partenaire incontournable des affaires publiques et politiques. Il a reconnu, toutefois, qu’aujourd’hui, il y a un besoin accru pour une politique nationale de la jeunesse qui se veut un cap pour le gouvernement s’agissant des questions liées à la jeunesse. Il a précisé que « la politique nationale de la jeunesse, qui se veut transversale, partenariale et synergique entre tous les secteurs, se décline à travers un plan national jeunesse lequel s’articule autour de cinq axes majeurs.

Détaillant les cinq axes, M. Khaldi a affirmé que le premier vise à mener une politique de formation des jeunes, car « nous avons besoin de former les jeunes », a-t-il déclaré.

Le second axe concerne l’emploi et l’entreprenariat, le troisième s’intéresse à la santé « où il faut que les jeunes soient en bonne santé, extirpés des maux et fléaux sociaux. Pour le quatrième axe, il vise à permettre aux jeunes d’avoir un accès à la culture, aux arts, aux sciences, au numérique, aux loisirs et aux sports.

Le cinquième axe, détaille le ministre, qui « est un réceptacle de tout le plan national de jeunesse est en toile de fond la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques », a-t-il affirmé.

Interrogé sur l’applicabilité du dernier axe, à savoir la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques et de la construction du pays au-delà du folklore, M. Khaldi a affirmé que « justement, l’objectif du plan national de jeunesse a pour vocation de sortir la vision étriquée tendant à confiner les jeunes dans les loisirs et dans le folklore ».

Il a assuré que désormais, « les jeunes aspirent à participer à la gestion des affaires publiques, qui constitue la toile de fond du plan national de jeunesse ».

Pour que ce plan soit réussi, M. Khaldi a affirmé qu’il faut « à la fois une volonté politique et une volonté des jeunes à s’impliquer dans la gestion des affaires publiques ».

Afin d’assurer l’adhésion des jeunes à la concrétisation du plan national de jeunesse,

M. Khaldi a affirmé avoir organisé en amont une concertation avec les concernés. « La concertation s’articule autour d’un forum numérique jeunesse que nous avons lancé durant le mois de Ramadhan ; ce forum est un espace de dialogue et de débat durant lequel les questions thématiques ont été abordées », précise le membre du gouvernement.

Il a affirmé qu’ensuite, il y a eu une évaluation du plan en aval à travers le Conseil supérieur de la jeunesse, annonçant également avoir enclenché une série de concertations avec des collectifs d’associations.

Le ministre annonce aussi avoir reçu le collectif « Charek », regroupant une vingtaine d’associations issues des quatre coins du pays.

Il a affirmé que dans le cadre de la préparation de la mouture de projet de la révision de la Constitution, un échange a été lancé avec les jeunes pour faire part de leur vision sur la réforme de la loi fondamentale du pays.

Samir Hamiche