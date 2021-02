<span style='text-decoration: underline;'>Raccordement à l’électricité et au gaz des zones d’ombre</span>:<br><span style='color:red;'>C’est «une priorité nationale absolue», affirme Attar</span>

Les autorités portent un intérêt particulier au raccordement de l’ensemble des localités du pays à l’électricité et au gaz qui constitue une «priorité nationale absolue». Bien que le raccordement à l’énergie ait enregistré des taux importants dans plusieurs wilayas du pays, durant les dernières décennies, les pouvoirs publics ont décidé de faire bénéficier de cette commodité toute la population notamment au niveau des zones d’ombre.

Outre les zones d’ombre, l’État a promis aussi de raccorder les zones agricoles pour faciliter le travail des fellahs. Cet engagement a été réitéré par le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, intervenant au cours d’une réunion avec les présidents de certaines Assemblées populaires communales (APC). Selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Énergie, la tutelle s’engage à prendre en charge les préoccupations relatives au raccordement des zones d’ombre et des exploitations agricoles au gaz et à l’électricité, qualifiant cette démarche de «priorité nationale absolue».

La tutelle a indiqué que des questions sur le raccordement à l’énergie ont été abordées lors d’une rencontre tenue dimanche dernier au siège ministériel en présence du ministre de l’Énergie, du médiateur de la République, Karim Younes et des présidents de plusieurs APC des wilayas de M’Sila, Béjaïa et de Tizi Ouzou, accompagnés d’un nombre de représentants de la société civile de ces wilayas. «Une réunion lors de laquelle nombre de préoccupations et de dossiers relatifs au secteur de l’Energie et aux opérations de raccordement et d’approvisionnement en gaz et en électricité ont été soulevés», a indiqué le ministère dans son communiqué publié sur son compte Facebook. Au cours de cette réunion, le ministre et ses hôtes ont passé en revue les projets, notamment au niveau des zones d’ombre, en cours de réalisation et ceux qui sont inscrits, tout en écoutant les revendications soulevées à la même occasion.

Selon le même communiqué, «le ministre a écouté attentivement les préoccupations soulevées et passées en revue, en présence du Directeur général du département gaz et électricité au ministère, un ensemble de projets en cours de réalisation et inscrits dans ces zones, ainsi que la cartographie des zones classées parmi les zones d’ombre».

M. Attar a mis en avant l’engagement de son ministère à prendre en charge les dossiers soulevés, toutefois, il a signalé les problèmes rencontrés dans certains endroits en ce qui concerne la réalisation des projets de raccordement.

Il a ainsi affirmé que le groupe Sonelgaz rencontre des problèmes entravant les projets de raccordement et l’approvisionnement de certaines zones en gaz et en électricité», au vu, a-t-il expliqué, de «l’existence d’oppositions aux projets en raison de leur implantation sur des terrains privés. Le ministre a enfin attiré l’attention des maires, quant à « la nécessité d’agir en vue de remédier à ces problèmes, et ce dans le but de parachever et d’entamer plusieurs projets à l’arrêt».

Samir Hamiche