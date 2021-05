<span style='text-decoration: underline;'>Mouvement Ennahda</span>:<br><span style='color:red;'>«Ceux qui veulent représenter le peuple doivent passer par les urnes»</span>

Le secrétaire général du mouvement Ennahda Yazid Benaicha à animé avant hier un meeting populaire à la salle de cinéma «Es-Saada» au 10eme jour de la campagne électorale. Lors de son intervention, il a rappelé que le mouvement voit dans les prochaines législatives du 12 juin un moyen pour le changement.

«Ce qui veut parler au nom du peuple ou le représenter doit passer par l’examen des urnes. Beaucoup de gens prétendent représenter le peuple, alors que les élections sont le seul critère, nous avons lutté longtemps pour assurer des élections transparentes, qui apportent un réel changement. Laissez le peuple choisir librement ceux qui le représentent» dira-t-il. Le mouvement Ennahda, selon son secrétaire général, voit dans les prochaines élections une occasion pour mettre en avant ses solutions politiques et sociales.

«La réforme politique est primordiale, il faut impliquer davantage le citoyen dans la prise de décision politique, on doit tous être égaux devant la loi, les richesses doivent être équitablement repartis. C’est ce système politique qu’on souhaite pour plus de dignité pour les citoyens, un système où les instances élus par le peuple surveillent le travail de l’exécutif» précise-t-il.

Ce système politique selon la vision du mouvement peut apporter de la stabilité au pays qui est synonyme de développement. Le mouvement Ennahda milite depuis des années selon son secrétaire général pour le renforcement de la solidarité sociale et la protection de l’environnement ainsi que la promotion de l’aménagement du territoire.

Fethi Mohamed