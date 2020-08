<span style='text-decoration: underline;'>SORTIE DE PROMOTIONS </span>:<br><span style='color:red;'>Chanegriha salue l’intérêt accordé par le Président Tebboune à la modernisation de l’Armée</span>

Le Général de corps d’armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP, Said Chanegriha, a salué samedi l’intérêt «particulier» qu’accorde le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à la modernisation et à la professionnalisation de l’Armée nationale populaire.

Intervenant lors de la cérémonie de sortie de promotions d’officiers à l’Académie militaire «Feu Houari Boumediene» de Cherchell, présidée par le Président Tebboune, le Chef d’étatmajor de l’ANP a salué l’intérêt «particulier et permanent» accordé par le Président Tebboune à l’Académie, à l’instar des autres écoles de formation de l’ANP à travers «la mise à disposition de toutes les conditions et tous les moyens humains, matériels, moraux et de motivation qui permettent de promouvoir les capacités de l’Institution militaire et de concrétiser les objectifs escomptés en termes de modernisation et de professionnalisation de notre Armée». Il a, à cette occasion, remercié le Président Tebboune pour avoir supervisé la cérémonie de sortie de promotions de l’Académie militaire de Cherchell, qualifiant celle-ci de «colonne vertébrale» du système de formation de l’ANP, et qui dote les forces armées d’Officiers qualifiés, compétents et imprégnés des principes et valeurs de la glorieuse révolution de libération nationale. Peu auparavant, le Président de la République a présidé la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers. Il s’agit de la 13ème promotion de formation militaire commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion des officiers de la session Master. Le Président de la République a été accueilli à son arrivée, dans la matinée, à l’Académie par le chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, le commandant de la 1ere Région militaire, Ali Sidane, et le commandant de l’Académie, le général-major Salim Grid. Le Président Tebboune s’est ensuite recueilli devant la stèle commémorative à la mémoire du défunt président Houari Boumédiene, dont l’Académie porte le nom, et a récité la Fatiha du saint Coran.