<span style='text-decoration: underline;'>ANADE</span>:<br><span style='color:red;'>Changement à la tête des directeurs de wilayas</span>

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a procédé à un mouvement partiel ayant ciblé nombre de directeurs de wilayas.

En effet, ce changement, a indiqué hier le ministère délégué chargé de la Micro-entreprise dans un communiqué, rentre dans le cadre de la prise en charge optimale des porteurs d’idées et de projets. Il s’agit, détaille-t-on, des agences des wilayas de: Oran, Alger Ouest, Alger Sud, Mostaganem, Blida, Naama, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Sétif et Adrar. «Dans le cadre de la nouvelle vision, l’ANADE tend à adopter une méthode de travail efficace et organisée en vue de prendre en charge les jeunes se rendant à ses agences, tant pour les porteurs d’idées désirant créer des micro entreprises que pour l’accompagnement des porteurs de projets propriétaires de micro entreprises créées dans le cadre de l’ANADE», conclut le communiqué.

Il est à rappeler que depuis la fin de 2020, l’Anem est désormais dénommé «Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade)»., Ainsi, outre ses missions fixées dans l’ancien statut, l’agence est chargée de mettre en oeuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieurs destinées au financement de la création d’activités en faveur des jeunes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle a aussi pour missions d’élaborer la cartographie nationale des activités pouvant être créées par les jeunes promoteurs et sa mise à jour périodiquement conjointement avec les secteurs concernés, d’encourager la mise en place et le développement des écosystèmes en fonction des opportunités d’investissement offertes par les différents secteurs et qui répondent aux besoins du marché local et/ou national, et de veiller à la modernisation et à la normalisation du processus de création, d’accompagnement et de suivi des micro-entreprises. L’ANADE est chargée d’élaborer et de développer des outils de Business Intelligence, dans une démarche prospective, dans le but d’un développement économique équilibré et efficace, de moderniser et de numériser les outils de gestion de l’agence et du dispositif de création des micro-entreprises, d’encourager l’échange d’expérience à travers les programmes des organismes internationaux et des partenariats avec les agences étrangères d’appui et de promotion de l’entrepreneuriat et de la micro-entreprise, et d’assurer la gestion des micro-zones d’activités spécialisées, aménagées au profit des micro-entreprises.

Noreddine. O