Les médias de la planète se passionnent pour le dernier feuilleton américain. N’était-ce l’énorme impact de la pandémie, on n’aurait parlé que de la présidentielle US. Mais cette passion bassement mercantile pour beaucoup d’occidentaux ne saurait masquer la furie guerrière qui détruit petit à petit la planète.

Les Puissants de ce monde jouent à armer les rebelles d’un coté et les régimes à abattre de l’autre. Ces puissants qui, soit dit en passant, se partagent le monde, s’accusent mutuellement de faire perdurer bon nombre de conflits fratricides en essayant de donner un avantage militaire à leurs «amis» qui, en réalité servent leurs intérêts dans les régions en guerre. Les premiers estiment criminel de poursuivre la fourniture d’armes et de munitions à des gouvernements qui «tuent leurs peuples», les seconds soupçonnent des tentatives de semer le chaos et accusent les premiers d’armer des terroristes en puissance qui retourneront leurs armes contre d’autres pays de la région. Cela s’est déjà vérifié partout où les occidentaux ont fait mine de confondre entre résistance et terrorisme. Il faut dire qu’entre les deux sons de cloche qui justifient de longues réunions à l’Onu, des peuples entiers souffrent quotidiennement dans des camps de déplacés et manquent de tout.

L’équation de la guerre moderne, faussement justifiée par un souci de libérer des peuples opprimés, n’est rien d’autre qu’un habillage, destinée à tromper la vigilance de l’opinion publique internationale. En réalité, malgré la prochaine conquête de la planète Mars et la 5 G et autres bidules technologiques, l’humanité n’a pas évolué d’un iota lorsqu’il s’agit d’enjeux dits géostratégiques. L’homme a toujours tué son prochain pour le pouvoir. Il continue à le faire en Libye, au Nagorny Karabakh et ailleurs. La différence avec les autres guerres civiles que nous avons connues, c’est la présence des caméras dont les images sont plaquées sur des discours faussement mielleux des dirigeants du monde. Ces derniers se désolent devant les caméras de ce qui arrive aux peuples et arment les belligérants, jusqu’à effondrement total des pays convoités. Cela s’est vu en Somalie, en Afghanistan et ailleurs.

En fait, ce qui s’est greffé dans la gestion de ce genre de crises, c’est l’aspect hypocrite qu’apporte l’audiovisuel moderne. Et franchement cela rend les relations internationales exécrables. En tout cas, on ne voit pas comment donner une chance à la paix dans un contexte guerrier où tous ceux qui ont du poids poussent à la confrontation.

Dans ce chaos international indescriptible, il est des initiatives qui méritent d’être soutenues et appuyées par la société civile à l’échelle internationale. L’humanité, la vraie, doit absolument peser plus lourd que la guerre.

Par Nabil.G